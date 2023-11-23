Галактион Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактион Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Галактион Тихонович (ок. 1720 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Николай, пономарь. (о других детях ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Николай Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Николай Галактионович (1748 — ?) Родился в семье священника села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Галактиона Тихоновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Федоровна (1747-?), до... Показать все
Смерть
Неизвестно

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