Галактион Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Галактион Тихонович (ок. 1720 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Николай, пономарь. (о других детях ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Николай Галактионов
Мать ребёнка: не указана
Николай Галактионович (1748 — ?) Родился в семье священника села Раменья Романов-Борисоглебского уезда1 Галактиона Тихоновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Прасковья Федоровна (1747-?), до... Показать все
Смерть
Неизвестно