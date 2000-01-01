Хлынова Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Валентина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
10.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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