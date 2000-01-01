Хлынова Валентина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
10.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно