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Зорова Марфа Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Зоров Ефим Захаров

Отец ребёнка: Зоров Захар Васильев

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Захар Васильев

Смерть
Неизвестно
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