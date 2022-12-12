Зорова Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Зоров Ефим Захаров
Отец ребёнка: Зоров Захар Васильев
Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Захар Васильев
Смерть
Неизвестно