Andres Jacob Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Andres Jacob Jacob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

12.09.1809

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Andres Cornelius

Мать: Andres Ида

Смерть
12.09.1809
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