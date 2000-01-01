(Новикова) Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.?.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1962
Отец: Новиков (хиров) Вячеслав
Мать: Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
11.?.1983
Сын: Гришин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гришин Александр
Рождение ребёнка
16.?.1986
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Гришин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришин Александр