(Новикова) Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Новикова) Елена Вячеславовна

(Новикова) Елена Вячеславовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.?.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1962

Отец: Новиков (хиров) Вячеслав

Мать: Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
11.?.1983

Сын: Гришин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гришин Александр

Рождение ребёнка
16.?.1986

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Гришин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close