Овчинникова (Васькова) Татьяна Аркадьевна
Место рожденияБашкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Дата рождения03.06.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1958
Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
07.04.1978
Сын: Овчинников Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Овчинников Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1982
Дочь: Овчинникова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Овчинников Николай Васильевич
Башкортостан, г. Баймак