Овчинникова (Васькова) Татьяна Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Васькова) Татьяна Аркадьевна

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Место рождения

Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское

Дата рождения

03.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1958

Отец: Васьков Аркадий Павлович

Мать: Васькова Надежда Ивановна

Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
07.04.1978

Сын: Овчинников Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Овчинников Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1982

Дочь: Овчинникова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Овчинников Николай Васильевич

Башкортостан, г. Баймак
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