Паламодова (Блюм) Кристина Дина Карловна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Сын: Паламодов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Паламодов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Паламодов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Паламодов Василий Владимирович
Смерть
1944