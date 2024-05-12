Паламодова (Блюм) Кристина Дина Карловна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паламодова (Блюм) Кристина Дина Карловна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паламодов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Паламодов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Паламодов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Паламодов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Паламодов Василий Владимирович

Смерть
1944

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