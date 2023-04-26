Семен Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Козлов Феоктист Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Арефий Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ефим Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Козлов Кондратий Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Смерть
1828