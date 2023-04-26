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Семен Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Козлов Феоктист Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Арефий Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ефим Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Козлов Кондратий Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1828
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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