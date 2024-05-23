Чигирин Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигирин Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1917

Сын: Чигирин Иван Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.255 Восприемники: Диденко Николай Степанович Нижельская Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно

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