Чигирин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1917
Сын: Чигирин Иван Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.255 Восприемники: Диденко Николай Степанович Нижельская Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно