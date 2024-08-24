Забелина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

возможно дочь Кирилова Георгия (Егор) и Кириловлй (Ивановой) Аграфены Игнатьевой с. Никольского на перепись 28.11.1816 г. 18 лет [1798] (43 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Александр Степанов

Рождение ребёнка
02.08.1884 ст.

Сын: Забелин Павел Александрович

Отец ребёнка: Забелин Александр Степанов

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - Щомин Иван Андреев, крестьянин д. Бугрина
Смерть
Неизвестно
Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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