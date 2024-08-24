Забелина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
возможно дочь Кирилова Георгия (Егор) и Кириловлй (Ивановой) Аграфены Игнатьевой с. Никольского на перепись 28.11.1816 г. 18 лет [1798] (43 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1884 ст.
Сын: Забелин Павел Александрович
Отец ребёнка: Забелин Александр Степанов
Воспреемник - Щомин Иван Андреев, крестьянин д. Бугрина
Смерть
Неизвестно