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Ржанов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1963

Отец: Ржанов Василий

Мать: Ржанова (Кутузова) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржанова Елена

Рождение ребёнка
29.09.1985

Дочь: Целяева (Ржанова) Юлия

Мать ребёнка: Ржанова Елена

Рождение ребёнка
09.06.1988

Дочь: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ржанова Елена

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