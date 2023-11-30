Ржанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1963
Отец: Ржанов Василий
Мать: Ржанова (Кутузова) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ржанова Елена
Рождение ребёнка
29.09.1985
Дочь: Целяева (Ржанова) Юлия
Мать ребёнка: Ржанова Елена
Рождение ребёнка
09.06.1988
Дочь: Шиндакова (Ржанова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ржанова Елена