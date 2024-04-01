Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрий Васильевич

Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Александрович

Мать: Ошуркова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошурков Дмитрий

Мать ребёнка: Ошуркова (Петрова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ошуркова) Елена

Мать ребёнка: Ошуркова (Петрова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошуркова Александр

Мать ребёнка: Ошуркова (Петрова) Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно

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