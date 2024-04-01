Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошурков Дмитрий
Мать ребёнка: Ошуркова (Петрова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ошуркова) Елена
Мать ребёнка: Ошуркова (Петрова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошуркова Александр
Мать ребёнка: Ошуркова (Петрова) Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно