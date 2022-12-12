Капченко Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.
Дочь: Капченко Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Капченко Василий Захарович
Рождение ребёнка
04.07.1900 ст.
Сын: Капченко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Капченко Василий Захарович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Капченко Захар Васильевич
Отец ребёнка: Капченко Василий Захарович
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно