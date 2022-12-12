Капченко Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капченко Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.

Дочь: Капченко Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Капченко Василий Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1900 ст.

Сын: Капченко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Капченко Василий Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Капченко Захар Васильевич

Отец ребёнка: Капченко Василий Захарович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капченко Василий Захарович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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