Ибрагим Абдулхакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагим Абдулхакимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Отец

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Абдулхаким Фейзуллин

Мать: Минька (Мафлюха)

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