Третьяков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Сергей Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.09.1882

Дата смерти

16.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1942
г. Париж, Франция
Смерть
16.06.1944
г. Ораниенбург, Германия
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