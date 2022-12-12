Третьяков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1882
Дата смерти16.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1942
г. Париж, Франция
Смерть
16.06.1944
г. Ораниенбург, Германия