Калинин (Доронин) Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин (Доронин) Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

29.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
03.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
05.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Татьяна Андреевна

Смерть
29.06.1987
Таллин, Эстонская ССР

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