Калинин (Доронин) Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти29.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
03.09.1949
Рождение ребёнка
05.07.1952
Смерть
29.06.1987
Таллин, Эстонская ССР