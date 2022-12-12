Петрусенко Яков Филиппович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Петрусенко Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1910
Дочь: Петрусенко Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно