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Петрусенко Яков Филиппович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Между 1865 и 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1865 и 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Петрусенко Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1910

Дочь: Петрусенко Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрусенко Неонилла Андреевна

Смерть
Неизвестно
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