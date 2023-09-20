Мельников Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
1744

Отец: Мельников Михаил Афанасьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Камская подгородная слобода
Рождение ребёнка
1775

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1784

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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