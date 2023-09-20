Мельников Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
1744
Отец: Мельников Михаил Афанасьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Камская подгородная слобода
Рождение ребёнка
1775
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1781
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1784
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно