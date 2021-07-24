Мишина (Хныкина) Клавдия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишина (Хныкина) Клавдия Платоновна

Мишина (Хныкина) Клавдия Платоновна

avatar

Место рождения

Гробищево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

24.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Хныкин Платон Иванович

Мать: Хныкина Александра

Гробищево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1955

Сын: Мишин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Мишин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.09.?

Сын: Мишин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мишин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Василий Дмитриевич

Смерть
24.07.2021
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close