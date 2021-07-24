Мишина (Хныкина) Клавдия Платоновна
Место рождения
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти24.07.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Отец: Хныкин Платон Иванович
Мать: Хныкина Александра
Рождение ребёнка
19.01.1955
Отец ребёнка: Мишин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.09.?
Сын: Мишин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мишин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2021
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область