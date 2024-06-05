Самсонова (Печень) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Печень) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1994

Дочь: Годлевская Елена Петровна

Отец ребёнка: Самсонов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.2009

Сын: Самсонов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Самсонов Петр Михайлович

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