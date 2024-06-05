Самсонова (Печень) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1994
Дочь: Годлевская Елена Петровна
Отец ребёнка: Самсонов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.2009
Сын: Самсонов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Самсонов Петр Михайлович