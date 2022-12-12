Боброва (Будко) Вера Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Будко) Вера Никитична

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Место рождения

Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

05.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: Будко Никита Нестерович

Мать: не указана

Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.09.1941

Сын: Бобров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Гаврилович

Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.06.1989
Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
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