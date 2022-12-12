Боброва (Будко) Вера Никитична
Место рождения
Дата рождения14.10.1914
Дата смерти05.06.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914
Отец: Будко Никита Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1941
Отец ребёнка: Бобров Иван Гаврилович
Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
05.06.1989
Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край