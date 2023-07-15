Булдакова (Сидоркина) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Сидоркина) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

11.11.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1953

Отец: Сидоркин Сергей Андриянович

Мать: Сидоркина (Окунева) Маримьяна Георгиевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Александр

Рождение ребёнка
21.05.1974

Дочь: Булдакова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Булдаков Александр

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1975

Сын: Булдаков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Булдаков Александр

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1977

Дочь: Акулова (Булдакова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Булдаков Александр

Рождение ребёнка
09.04.1981

Дочь: Есарева (Булдакова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Булдаков Александр

Рождение ребёнка
14.01.1994

Сын: Бутенин Денис Константинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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