Булдакова (Сидоркина) Лидия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булдаков Александр
Рождение ребёнка
21.05.1974
Дочь: Булдакова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Булдаков Александр
Рождение ребёнка
18.11.1975
Сын: Булдаков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Булдаков Александр
Рождение ребёнка
06.11.1977
Дочь: Акулова (Булдакова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Булдаков Александр
Рождение ребёнка
09.04.1981
Дочь: Есарева (Булдакова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Булдаков Александр
Рождение ребёнка
14.01.1994
Сын: Бутенин Денис Константинович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно