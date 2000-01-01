Бартновский-Ярошевич Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартновский-Ярошевич Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Дочь: Бартновская-Ярошевич Валентина Александровна

Мать ребёнка: Бартновская-Ярошевич Ольга Александровна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Дворянский титул
1912 ст.
Потомственный дворянин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бартновская-Ярошевич Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно
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