Бартновский-Ярошевич Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.
Дочь: Бартновская-Ярошевич Валентина Александровна
Мать ребёнка: Бартновская-Ярошевич Ольга Александровна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Дворянский титул
1912 ст.
Потомственный дворянин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно