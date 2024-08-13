Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
20.01.1880
Бракосочетание
11.10.1898
Рождение ребёнка
30.10.1899
Сын: Косенков Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
09.06.1901
Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Косенков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.02.1905
Дочь: (Косенкова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич