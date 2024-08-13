Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна

Косенкова (Косенкова) Мария Швецова Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
20.01.1880
Бракосочетание
11.10.1898

Муж: Косенков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Косенков Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Косенков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Косенков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.02.1905

Дочь: (Косенкова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Косенков Николай Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.