Чёлышкин Владимир Егорович
Место рожденияЭсино, Россия
Дата рождения09.02.1940
Дата смерти19.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Дунаева) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чёлышкина) Татьяна
Мать ребёнка: (Дунаева) Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2003
Похороны
Неизвестно