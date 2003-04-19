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Чёлышкин Владимир Егорович

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Место рождения

Эсино, Россия

Дата рождения

09.02.1940

Дата смерти

19.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1940

Отец: Чёлышкин Георгий Иванович

Мать: Чёлышкина (Углова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дунаева) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чёлышкина) Татьяна

Мать ребёнка: (Дунаева) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дунаева) Надежда Николаевна

Смерть
19.04.2003
Похороны
Неизвестно

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