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Космогоров Прокопий Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Космогоров Харитон Елисеевич

Мать: Космогорова Мария Харитоновна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Космогоров Даниил Прокопьевич

Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Космогоров Гавриил Прокофьевич

Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Космогоров Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Космогорова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Космогоров Адам Прокопьевич

Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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