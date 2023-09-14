Космогоров Прокопий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1898
Сын: Космогоров Даниил Прокопьевич
Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Космогоров Гавриил Прокофьевич
Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Космогоров Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Космогорова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Космогоров Адам Прокопьевич
Мать ребёнка: Космогорова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно