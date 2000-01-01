Андреева Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Елена Евгеньевна

Андреева Елена Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1980

Сын: Андреев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Александр Сергеевич

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