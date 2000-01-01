Андреева Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1980
Сын: Андреев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Александр Сергеевич