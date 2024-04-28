Коваленко Людмила Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.2001
Сын: Гришукевич Антон Павлович
Отец ребёнка: Гришукевич Павел Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гришукевич Павел Владимирович