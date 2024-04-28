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Коваленко Людмила Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1973

Отец: Коваленко Антон Васильевич

Мать: Коваленко Янина Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришукевич Павел Владимирович

Рождение ребёнка
22.04.2001

Сын: Гришукевич Антон Павлович

Отец ребёнка: Гришукевич Павел Владимирович

Рождение ребёнка
25.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришукевич Павел Владимирович

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