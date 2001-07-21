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Бобриков Валентин Михайлович

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Место рождения

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

16.02.1928

Дата смерти

21.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928

Отец: Бобриков Михаил Иванович

Мать: Бобрикова Анна Никифоровна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.07.1954

Сын: Бобриков Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Павловна

Иркир, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
13.10.1954

Жена: Нестеренко Лидия Павловна

Иркир, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.04.1956

Сын: Бобриков Анатолий Валентинович

Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Павловна

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
21.07.2001
Елец, город Елец, Липецкая область
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