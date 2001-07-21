Бобриков Валентин Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1928
Дата смерти21.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928
Рождение ребёнка
23.07.1954
Сын: Бобриков Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Павловна
Бракосочетание
13.10.1954
Рождение ребёнка
23.04.1956
Сын: Бобриков Анатолий Валентинович
Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Павловна
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Смерть
21.07.2001
Елец, город Елец, Липецкая область