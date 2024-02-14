Киселев (Абдулхакова) Найля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев (Абдулхакова) Найля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1958

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1958

Отец: Абдулхаков Абдулла

Мать: Абдулхакова Файзия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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