Киселев (Абдулхакова) Найля
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1958
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1958
Отец: Абдулхаков Абдулла
Мать: Абдулхакова Файзия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008