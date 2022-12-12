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Чумичева Мария Ивановна

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Место рождения

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.08.1924

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924

Отец: Чумичев Иван Карпович

Мать: Власова Анна Ефимовна

Выглядовка, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.10.1953

Сын: Клёнин Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Клёнин Егор Петрович

Рождение ребёнка
28.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клёнин Егор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клёнин Егор Петрович

Смерть
2001
Москва, город федерального значения Москва
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