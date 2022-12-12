Чумичева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.08.1924
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924
Отец: Чумичев Иван Карпович
Мать: Власова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
13.10.1953
Отец ребёнка: Клёнин Егор Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клёнин Егор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клёнин Егор Петрович
Смерть
2001
Москва, город федерального значения Москва