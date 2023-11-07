Суворкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1927 г.р.
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Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворкин Иван

Рождение ребёнка
14.09.1927

Дочь: Шатаева Валериана Ивановна

Отец ребёнка: Суворкин Иван

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Житель блокадного Ленинграда
Смерть
Неизвестно

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