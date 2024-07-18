София Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1860
Сын: Сташкевич Стефан Николаев
Отец ребёнка: Сташкевич Николай Иванов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сташкевич Тимофей Николаев
Отец ребёнка: Сташкевич Николай Иванов
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Сташкевич Николай Иванов