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София Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1860

Сын: Сташкевич Стефан Николаев

Отец ребёнка: Сташкевич Николай Иванов

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сташкевич Тимофей Николаев

Отец ребёнка: Сташкевич Николай Иванов

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сташкевич Петр Николаев

Отец ребёнка: Сташкевич Николай Иванов

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