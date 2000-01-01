Жулин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулин Юдан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: Лисицына Elizabeth Ann

Мать ребёнка: Жулин Анисья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Жулин Михаил

Мать ребёнка: Жулин Анисья

Рождение ребёнка
1916

Сын: Жулин Василий

Мать ребёнка: Жулин Анисья

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Жулин Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулин Павел

Мать ребёнка: Жулин Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулин Николай

Мать ребёнка: Жулин Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласкова-Балабасова Мария

Мать ребёнка: Жулин Анисья

Смерть
Неизвестно
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