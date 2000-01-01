Жулин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жулин Юдан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: Лисицына Elizabeth Ann
Мать ребёнка: Жулин Анисья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Жулин Михаил
Мать ребёнка: Жулин Анисья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Жулин Василий
Мать ребёнка: Жулин Анисья
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Жулин Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулин Павел
Мать ребёнка: Жулин Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулин Николай
Мать ребёнка: Жулин Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласкова-Балабасова Мария
Мать ребёнка: Жулин Анисья
Смерть
Неизвестно