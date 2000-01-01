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Толкан Павел Иванов

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Место рождения

Молдавия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдавия
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова

Копанка
Рождение ребёнка
1881

Сын: Толканов Гаврила Павлович

Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова

Молдова
Рождение ребёнка
1886

Сын: Толкан Михаил

Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова

Копанка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Толкан Андрей

Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова

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