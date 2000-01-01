Толкан Павел Иванов
Место рожденияМолдавия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдавия
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова
Копанка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Толканов Гаврила Павлович
Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова
Молдова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Толкан Михаил
Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова
Копанка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Толкан Андрей
Мать ребёнка: Толкан Ксения Иванова