Ульяна Петрова?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1810
Муж: Василий Михайлов
Вдова? на момент брака Поручители: Иван Абрамов, Петр Яковлев, Григорий Ортемьев, Михаил Егоров, Сергей Павлов, Василий Петров
Рождение ребёнка
1811
Сын: Егор Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно