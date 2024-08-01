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Ульяна Петрова?

Место рождения

Новопоселенная Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопоселенная Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
16.05.1810

Муж: Василий Михайлов

Вдова? на момент брака Поручители: Иван Абрамов, Петр Яковлев, Григорий Ортемьев, Михаил Егоров, Сергей Павлов, Василий Петров
Рождение ребёнка
1811

Сын: Егор Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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