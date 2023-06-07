Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Петр Егоров

Мать: Агафья Антропова

Смерть
Неизвестно
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