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Наталья Петрова
Наталья Петрова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1726
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Егоров
Около 1704 г.р.
Мать
Агафья Антропова
Около 1707 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец:
Петр Егоров
Мать:
Агафья Антропова
Смерть
Неизвестно
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