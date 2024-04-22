Гурская (Вашкевич) Инесса Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1968
Отец: Вашкевич Николай Иванович
Мать: Вашкевич Ирина Павловна
Бракосочетание
02.01.1988
Рождение ребёнка
17.10.1989
Сын: Гурский Максим Александрович
Отец ребёнка: Гурский Александр Геннадьевич
Ковель, Волинська область
Рождение ребёнка
28.01.2010
Дочь: Гурская Мария Александровна
Отец ребёнка: Гурский Александр Геннадьевич
Минск, Минск