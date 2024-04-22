Гурская (Вашкевич) Инесса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурская (Вашкевич) Инесса Николаевна

Место рождения

Гриневичи, Логойский район, Минская область

Дата рождения

23.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1968

Отец: Вашкевич Николай Иванович

Мать: Вашкевич Ирина Павловна

Гриневичи, Логойский район, Минская область
Бракосочетание
02.01.1988

Муж: Гурский Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
17.10.1989

Сын: Гурский Максим Александрович

Отец ребёнка: Гурский Александр Геннадьевич

Ковель, Волинська область
Рождение ребёнка
28.01.2010

Дочь: Гурская Мария Александровна

Отец ребёнка: Гурский Александр Геннадьевич

Минск, Минск
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