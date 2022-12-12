Василенко Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения03.11.1951
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1951
Бракосочетание
16.02.1973
Рождение ребёнка
04.02.1975
Сын: Василенко Александр Федорович
Мать ребёнка: Василенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1993
Дочь: Баринова Марина Федоровна
Мать ребёнка: Василенко Марина Ивановна