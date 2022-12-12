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Василенко Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Ола, Ольский, Магаданская область

Дата рождения

03.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

HE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1951

Отец: Василенко Фёдор Афанасьевич

Мать: Василенко Евдокия Захаровна

Ола, Ольский, Магаданская область
Бракосочетание
16.02.1973

Жена: Василенко Марина Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1975

Сын: Василенко Александр Федорович

Мать ребёнка: Василенко Марина Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василенко Марина Ивановна

Александровка, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1993

Дочь: Баринова Марина Федоровна

Мать ребёнка: Василенко Марина Ивановна

Александровка, Красногорск, Московская область
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