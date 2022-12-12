Околелова Пелагея Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова Пелагея Феодотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Околелов Захар Федорович

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Стефанович

Рождение ребёнка
04.03.1890 ст.

Сын: Околелов Ефрем Фёдорович

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Стефанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Фёдор Стефанович

Смерть
Неизвестно
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