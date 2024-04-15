Нестерова (Пермякова) Евдокия (Авдотья) Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Место жительства
01.07.1858
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
08.02.1867 ст.
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Михайло-архангельская церковь
Место жительства
Неизвестно
Чиняева, Казанская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно