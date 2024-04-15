Нестерова (Пермякова) Евдокия (Авдотья) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Пермякова) Евдокия (Авдотья) Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Пермяков Афанасий Иванович

Мать: Пермякова Маланья Александровна

Место жительства
01.07.1858
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Муж: Нестеров Петр Тихонович

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Михайло-архангельская церковь
Место жительства
Неизвестно
Чиняева, Казанская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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