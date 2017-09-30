Журавлева (Романова) Мария Ивановна
Место рожденияд. Луково, Красноярский край
Дата рождения12.05.1934
Дата смерти30.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Николай Александрлвич
Смерть
30.09.2017