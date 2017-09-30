Журавлева (Романова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Романова) Мария Ивановна

Место рождения

д. Луково, Красноярский край

Дата рождения

12.05.1934

Дата смерти

30.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Николай Александрлвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Николай Александрлвич

Смерть
30.09.2017

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