Некрасова Мария Степановев
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1902
Дата смерти16.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1925
Дочь: Павлова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1937
Сын: Некрасов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.04.1979