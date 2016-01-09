Некрасова Мария Степановев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Мария Степановев

Некрасова Мария Степановев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1902

Дата смерти

16.04.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1925

Дочь: Павлова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1937

Сын: Некрасов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.04.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close