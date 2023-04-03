Никифоров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Петр

Место рождения

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Жена

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1800 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: Мерненков Никита

Мать: Варвара

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Меренов Федор

Мать ребёнка: Ирина

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: (Меренова) Александра

Мать ребёнка: Ирина

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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