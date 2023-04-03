Никифоров Петр
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Отец: Мерненков Никита
Мать: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Меренов Федор
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: (Меренова) Александра
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
Неизвестно