Тихонов Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти14.05.1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Тихонов Павел Яковлевич
Мать: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Тихонова Надежда Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихонова Надежда Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1945
Причина смерти: На войне