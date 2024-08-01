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Тихонов Федор Павлович

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Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

14.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Тихонов Павел Яковлевич

Мать: Тихонова Наталья

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Игорь Федорович

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Надежда Никифоровна

Смерть
14.05.1945
Причина смерти: На войне

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