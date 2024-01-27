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Родионов Михаил Родионович

Место рождения

Россия, Российская империя, Оренбургская губерния, Бузулукский уезд, с. Максимовка

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Непряхин Родион Артамонович

Мать: Напряхина Ульяна

Россия, Российская империя, Оренбургская губерния, Бузулукский уезд, с. Максимовка
Рождение ребёнка
1839

Сын: Родионов Назар Михайлович

Мать ребёнка: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1843

Сын: Родионов Захар Михайлович

Мать ребёнка: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1845

Сын: Родионов Данил Михайлович

Мать ребёнка: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Глазова Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1850

Сын: Родионов Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Родионова Федосья

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Родионова Федосья

село Топчи
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
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