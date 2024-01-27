Родионов Михаил Родионович
Место рожденияРоссия, Российская империя, Оренбургская губерния, Бузулукский уезд, с. Максимовка
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Непряхин Родион Артамонович
Мать: Напряхина Ульяна
Россия, Российская империя, Оренбургская губерния, Бузулукский уезд, с. Максимовка
Рождение ребёнка
1839
Сын: Родионов Назар Михайлович
Мать ребёнка: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1843
Сын: Родионов Захар Михайлович
Мать ребёнка: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1845
Сын: Родионов Данил Михайлович
Мать ребёнка: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Глазова Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1850
Сын: Родионов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Родионова Федосья
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Родионова Федосья
село Топчи
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния