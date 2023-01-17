Псарёва (Псарёва) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти13.11.1980
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Псарёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Степановна
Отец ребёнка: Псарёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псарёв Александр Степанович
Отец ребёнка: Псарёв Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1980