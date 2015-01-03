Корнеева (Егорова) Людмила Анатольевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1935
Дата смерти03.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Кочубей Ирина Александровна
Отец ребёнка: Корнеев Александр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2015
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Похоронена на Жестылёвском кладбище Дмитровского р-на МО