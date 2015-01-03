Корнеева (Егорова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Егорова) Людмила Анатольевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.09.1935

Дата смерти

03.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935

Отец: Егоров Анатолий Васильевич

Мать: Кочубей Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Кочубей Ирина Александровна

Отец ребёнка: Корнеев Александр Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Александр Никитич

Смерть
03.01.2015
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Похоронена на Жестылёвском кладбище Дмитровского р-на МО
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