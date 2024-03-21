Ефим Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Прохор Стефанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Фотиния Ефимовна

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Прохоров Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Столбово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Столбово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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