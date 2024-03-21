Ефим Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Прохор Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Фотиния Ефимовна
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно