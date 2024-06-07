Курбанов Урдихан Гаджимурадович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбанов Гаджимурад
Мать: Курбанова Айшат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Эдуард Урдиханович
Мать ребёнка: Курбанова Галина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерина Марина Урдихановна
Мать ребёнка: Курбанова Галина Семеновна
Смерть
Неизвестно